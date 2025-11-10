Tras más de 40 años en el mercado, confirman adiós de veterana marca de ropa: se dejará de vender en todo el mundo

Una de las marcas más reconocidas del ciclismo y el running dice adiós.

Gorewear, la firma de ropa técnica creada por los responsables del icónico tejido Gore-Tex, dejará de existir en 2026 tras más de cuatro décadas de historia.

La compañía estadounidense W. L. Gore & Associates, conocida mundialmente por su innovación en materiales impermeables y transpirables, comunicó el cierre a sus distribuidores. La razón: motivos económicos.

Según el sitio especializado ESMTB, la marca fundada en 1984, en Alemania, solo representa una pequeña parte dentro del conglomerado de Gore, que emplea a unas 12 mil personas en el mundo.

“A pesar de décadas de dedicación e inversión, no vemos una posibilidad realista de alcanzar de forma sostenible nuestros objetivos empresariales y financieros“, se explicó en una carta firmada por el director general de W. L. Gore & Associates y que fue destinada a los minoristas.

Los pedidos se aceptarán hasta el 31 de marzo de 2026. En tanto, su sitio web oficial, gorewear.com, solo permanecerá arriba hasta agotar el inventario existente. La colección primavera-verano del próximo año será la última.

“Durante las últimas cuatro décadas, nos hemos convertido en el líder de la industria en comodidad y protección para atletas de resistencia que buscan una protección confiable contra los elementos”, se puede leer actualmente en la web.

“El cierre no implica el fin de los tejidos Gore-Tex. La empresa matriz continuará fabricando materiales impermeables para uso en prendas de otras marcas, en el ámbito outdoor, militar e industrial”, aclararon en ESMTB.