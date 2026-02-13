“Pasar de Colo Colo a Cobreloa es llegar al archirrival... El primer mes me apedreaban el auto, lo pasé muy mal”

Daniel “Chucky” González, exvolante y campeón del fútbol chileno con Huachipato, repasó su carrera en una reciente entrevista y recordó el duro momento que vivió al dejar Colo Colo para fichar en Cobreloa en 2008.

“Cobreloa siempre ha sido un equipo grande. Quizás tuvo algunos manejos de dirigentes que no lo hicieron de buena manera, pero sin duda que va a volver a ser un equipo como el que era antes", comenzó relatando en diálogo con LaOrga17.

“A mí me quieren mucho allá. Me aprendí a ganar el cariño de la gente, porque cuando uno es de Colo Colo y llega a Cobreloa, es el archirrival. Cobreloa es el enemigo de Colo Colo”, agregó.

En esa línea, el otrora mediocampista de 42 años detalló el calvario que vivió en su llegada a Calama: “En ese tiempo estaba Gustavo Benítez y no me colocaba de titular allá del local (en Calama). Me colocaba en los segundos tiempos para que me adaptara y que la gente no me matara”.

“Los primeros partidos nos fue mal, pésimo, me apedreaban el auto. Iban a tirar piedras a la casa del presidente y a mi casa. El primer mes y medio lo pasé muy mal, quería devolverme, pero ya estaba ahí y aguanté. Yo no podía bajarme al supermercado. Me tenía que quedar esperando en el estacionamiento, que se bajara mi familia", complementó González.

Sin embargo, explicó que todo cambió con el arribo de Marco Antonio Figueroa. “Luego echaron a Benítez y llegó el Fantasma Figueroa a putearnos a todos. Quería pelearse con todos, no estaba ni ahí”, contó.

“Ahí empezamos a ganar, nos metimos en la semifinal y después me estaba mirando Palmeiras, Sport Recife y Náutico. También estuvo Benfica, pero a veces uno toma malas decisiones o tu mismo representante te hace tomar malas decisiones”, agregó sobre su fallido salto al fútbol europeo.