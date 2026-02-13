Daniel Garnero define al Sub 21 de la Universidad Católica

La Universidad Católica buscará mantenerse en la senda del triunfo este sábado, cuando visite a Cobresal en El Salvador por la tercera fecha de la Liga de Primera.

El conjunto precordillerano viene de imponerse ante Deportes Concepción en el Claro Arena, duelo en el que además sufrió la baja de Clemente Montes por dos partidos tras su expulsión.

Ante este escenario, se abre la opción de que Daniel Garnero comience a sumar el minutaje Sub 21 desde el arranque, algo que en las primeras fechas había quedado relegado, considerando que solo acumulaban 24 minutos entre Juan Francisco Rossel y Nicolás L’Huillier.

Según información de ADN Deportes, el técnico cruzado probará con Diego Corral como titular para reemplazar a Montes. El extremo se impuso en la disputa interna a Diego Valencia y al también canterano Vicente Cárcamo en la ofensiva.

De esta forma, la UC formaría ante Cobresal con Vicente Bernedo en el arco; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en defensa; Gary Medel, Cristián Cuevas y Matías Palavecino en el mediocampo; dejando en ataque a Justo Giani, Fernando Zampedri y Diego Corral.