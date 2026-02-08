AUDIO. Juan Tagle desmiente supuestos problemas cardíacos de Daniel González en la UC: “Es un tema menor”
En conversación con ADN Deportes, el presidente de la Universidad Católica entregó detalles del proceso quirúrgico al que tuvo que someterse el defensor.
Juan Tagle, presidente de Cruzados
03:54
A estas horas, la Universidad Católica recibe en el Claro Arena a Deportes Concepción por la segunda fecha de la Liga de Primera, donde los cruzados presentan una sensible baja.
Se trata de Daniel González, quien causó preocupación entre los hinchas de la escuadra universitaria por diversas informaciones que surgieron sobre una posible afectación cardíaca producto de un quiste.
Lo cierto es que, tal como pudo saber ADN Deportes, el defensor central no padece problemas cardíacos, sino que se le encontró un absceso en exámenes preventivos, por lo que debió pasar por el quirófano para su extracción.
En conversación exclusiva con este medio, Juan Tagle, presidente de la UC, entregó detalles de la situación que vivió el formado en Santiago Wanderers, quien se espera pueda volver en cerca de tres semanas.
“No hay ninguna afectación cardíaca, es un tema menor, un quiste que se saca. De aquí a tres semanas va a estar en condiciones. En un examen preventivo se detecta esto, se saca y listo”, señaló el mandamás de Cruzados.
