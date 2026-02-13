Un verdadero drama vive un jugador de la Universidad de Concepción a días de enfrentar el derbi ante Deportes Concepción.

A través de su cuenta de Instagram, el volante Bryan Ogaz denunció el robo de un vehículo con un familiar suyo en su interior y pidió ayuda para dar con su paradero.

“Se busca auto con persona desaparecida. ¡Compartan, por favor! Es un familiar cercano, en Santiago. Cualquier información, háblenme urgente, por favor”, escribió el futbolista, adjuntando la fotografía de un automóvil BMW blanco.

Hasta el momento, Ogaz no se ha vuelto a pronunciar en sus redes sociales y se desconoce el estado de la situación, lo que mantiene la preocupación en Universidad de Concepción.