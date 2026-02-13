;

FOTO. “¡Compartan urgente!”: el llamado de un jugador de la UdeC tras el robo de un auto con familiar desaparecido

El volante Bryan Ogaz vive un drama a días de enfrentar el clásico ante Deportes Concepción.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Un verdadero drama vive un jugador de la Universidad de Concepción a días de enfrentar el derbi ante Deportes Concepción.

A través de su cuenta de Instagram, el volante Bryan Ogaz denunció el robo de un vehículo con un familiar suyo en su interior y pidió ayuda para dar con su paradero.

Se busca auto con persona desaparecida. ¡Compartan, por favor! Es un familiar cercano, en Santiago. Cualquier información, háblenme urgente, por favor”, escribió el futbolista, adjuntando la fotografía de un automóvil BMW blanco.

Hasta el momento, Ogaz no se ha vuelto a pronunciar en sus redes sociales y se desconoce el estado de la situación, lo que mantiene la preocupación en Universidad de Concepción.

Captura: @b.ogazz

