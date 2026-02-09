Se resuelve el futuro de Cristián Zavala en Colo Colo: acuerdo inminente

Colo Colo está a un paso de cerrar una de las grandes teleseries de su actual mercado: la salida de Cristián Zavala. El extremo de 23 años continúa recuperándose de la lesión que sufrió en la pretemporada y está más cerca que nunca de abandonar el Estadio Monumental.

A fines de enero, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó la partida del atacante a Coquimbo Unido. Sin embargo, la situación tomó por sorpresa al futbolista y al propio elenco pirata, debido a que el acuerdo aún no se cerraba y faltaban detalles por definir.

Pese a la incertidumbre sobre su futuro, el caso del delantero podría resolverse en las próximas horas. Según información de ADN Deportes, Colo Colo ya tiene encaminado un acuerdo con Coquimbo Unido para timbrar la partida de Zavala.

La salida del extremo se concretaría mediante un préstamo con opción de compra. Además, se contempla reducir su cláusula de salida en caso de una eventual venta a mitad de temporada y extender su contrato con el “Cacique” por un año más, hasta diciembre de 2027.

Se espera que Blanco y Negro ratifique la operación este mismo martes, durante una nueva reunión de directorio en la que se evaluará el momento del equipo de Fernando Ortiz y la llegada de un séptimo refuerzo para la temporada 2026.