Carabineros detiene a 110 prófugos en operativo relámpago que duró 58 horas

En un operativo relámpago de 58 horas, Carabineros logró sacar de circulación a 110 personas que se encontraban incumpliendo órdenes de detención en distintas regiones del país.

La acción fue liderada por el Departamento Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), en el marco del plan Captura de Prófugos de la Justicia – Periodo Estival 2026.

La estrategia se basó en un cruce de datos del Registro Nacional de Prófugos, que permitió identificar a 1.171 personas con órdenes pendientes, muchas vinculadas a delitos violentos y a zonas de alta afluencia turística.

Según la institución, “la capacidad de coordinación interregional y el valor del análisis previo de inteligencia criminal” fueron claves para el éxito de la operación.

Detalles de los detenidos

Entre los detenidos, un hombre acumulaba 1.700 días eludiendo la justicia. En total, el 94% son hombres, el 6% mujeres y el 67% de nacionalidad extranjera.

La mayoría, un 95%, contaba con antecedentes policiales previos. Los delitos por los que se realizaron las detenciones incluyen robos, lesiones, tráfico de drogas, abuso sexual, violación y receptación de vehículos, entre otros.

Carabineros aseguró que la búsqueda de prófugos “no se detiene y la acción policial no se toma vacaciones”, enfatizando que el trabajo coordinado continuará para mantener a estas personas fuera de circulación.