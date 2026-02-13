Activan sistema SAE para evacuar población Los Aromos 1 en Limache por incendio forestal activo
Brigadas de Bomberos y CONAF combaten el siniestro mientras vecinos son trasladados. Las condiciones climáticas aumentan riesgo de propagación.
Senapred activó esta tarde alerta SAE para realizar una evacuación preventiva en la población Los Aromos 1, en la comuna de Limache, debido a un incendio forestal que amenaza la zona.
El aviso fue emitido a las 18:51 horas por Senapred, en el marco de la serie de incendios activos que afectan a la región de Valparaíso, incluyendo focos en Viña del Mar, Nogales y Limache.
Bomberos y brigadas de CONAF se encuentran en terreno, mientras que se mantiene vigilancia ante posibles riesgos para la población.
