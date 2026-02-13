Activan sistema SAE para evacuar población Los Aromos 1 en Limache por incendio forestal activo

Senapred activó esta tarde alerta SAE para realizar una evacuación preventiva en la población Los Aromos 1, en la comuna de Limache, debido a un incendio forestal que amenaza la zona.

El aviso fue emitido a las 18:51 horas por Senapred, en el marco de la serie de incendios activos que afectan a la región de Valparaíso, incluyendo focos en Viña del Mar, Nogales y Limache.

Bomberos y brigadas de CONAF se encuentran en terreno, mientras que se mantiene vigilancia ante posibles riesgos para la población.