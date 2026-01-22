Robo en Concón permite desbaratar banda criminal en San Miguel: tenían acopio de autos y venta de drogas

Carabineros realizó un operativo en la comuna de San Miguel, región Metropolitana, que permitió sacar de circulación a una banda criminal dedicada al robo y acopio de vehículos , además de la venta de drogas.

El procedimiento fue encabezado por el personal del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), tras una investigación que estableció la existencia de una organización vinculada a delitos que afectaban al parque vehicular.

En ese marco, se ubicó un auto que había sido robado durante la madrugada del miércoles desde el estacionamiento de un edificio en la comuna de Concón , región de Valparaíso.

Punto de acopio de autos robados y de venta de drogas

Según antecedentes preliminares, el vehículo fue trasladado hasta una casa de San Miguel, donde permanecía oculto con la finalidad de ser reducido en el mercado informal.

Al ingresar a este domicilio, los uniformados recuperaron el automóvil, junto con confirmar que el lugar funcionaba como punto de acopio de vehículos robados y como foco de venta de drogas , incautándose 80 envoltorios con droga.

El teniente Fabián Lagos, del Departamento SEBV de Carabineros, detalló que “se logró desbaratar una banda criminal que estaba al interior del domicilio compuesta por cuatro sujetos –tres hombres y una mujer–”, quienes mantienen antecedentes policiales previos.