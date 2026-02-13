;

Defensoría de la Niñez presenta recurso contra Dorothy Pérez para impedir que Contraloría acceda a datos de menores trans

El organismo acusa “ilegalidad” y “arbitrariedad” en el requerimiento y advierte que la entrega vulnera derechos fundamentales y la privacidad de niños y adolescentes.

Martín Neut

La Defensoría de la Niñez interpuso un recurso de protección contra la contralora Dorothy Pérez para impedir que se ejecute el oficio de la Contraloría que solicita al Ministerio de Salud la identificación de niños, niñas y adolescentes que participan en la Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género y el Programa Salud Trans.

El requerimiento incluye RUT, nombre social y registral, fecha de nacimiento, sexo registral, identidad de género, fechas de ingreso y egreso, además del establecimiento hospitalario y estado de vigencia.

La Defensoría sostiene que se trata de datos “sensibles” y de carácter “reservado”.

En el escrito, el organismo acusa “ilegalidad” y “arbitrariedad” en la actuación de la Contraloría, y afirma que la solicitud “atenta contra las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República”.

Afecta el derecho a la vida e integridad psíquica

Lo anterior, acusan, afectando el derecho a la vida e integridad psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho a la vida privada.

Además, advierte que la medida “atenta contra estándares internacionales vinculantes para el Estado de Chile” y desconoce la protección reforzada de los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en materia de vida privada y datos personales.

Desde la Contraloría se ha señalado que la información fue requerida para verificar la correcta utilización de recursos públicos, en un oficio reiterado el pasado 16 de enero tras la negativa de la Subsecretaría de Redes Asistenciales a entregar los antecedentes individualizados.

