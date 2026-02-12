;

Resultados del Subsidio Eléctrico 2026 en Chile: así puedes revisar con tu RUT si fuiste seleccionado

El beneficio busca mitigar el impacto de las tarifas eléctricas de quienes cumplen con los requisitos. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Resultados del Subsidio Eléctrico 2026 en Chile: así puedes revisar con tu RUT si fuiste seleccionado

Este jueves 12 de febrero fueron publicados los resultados de la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico, ayuda económica destinada a las familias que figuran dentro del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Cabe recordar que el beneficio corresponde a una bonificación transitoria que busca mitigar el impacto de las tarifas eléctricas, a través de un descuento en las boletas de electricidad.

Eso sí, los montos van a depender de la cantidad de integrantes que hay en el hogar de cada grupo familiar. La rebaja para hogares de una persona es de $30.270, de dos a tres integrantes es de $39.348 y de cuatro o más corresponde a un monto de $54.486.

Revisa también:

ADN

Revisa acá si fuiste seleccionado

Para conocer los resultados de la postulación al Subsidio Eléctrico, hay que ingresar al sitio web del beneficio (disponible aquí). Una vez dentro, los usuarios deben ingresar con su RUT y la Clave Única.

Tras ello, el sitio web desplegará los resultados de la postulación y determinará si resultaste o no seleccionado para recibir el beneficio.

Adicionalmente, quienes proporcionaron su dirección de correo electrónico al momento de postular, también recibirán los resultados por ese mismo medio.

Por otro lado, habrá canales de atención ciudadana en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y de ChileAtiende, para entregar información a las personas que lo requieran, tanto presencialmente como vía telefónica.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad