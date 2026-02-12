Resultados del Subsidio Eléctrico 2026 en Chile: así puedes revisar con tu RUT si fuiste seleccionado

Este jueves 12 de febrero fueron publicados los resultados de la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico, ayuda económica destinada a las familias que figuran dentro del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Cabe recordar que el beneficio corresponde a una bonificación transitoria que busca mitigar el impacto de las tarifas eléctricas, a través de un descuento en las boletas de electricidad.

Eso sí, los montos van a depender de la cantidad de integrantes que hay en el hogar de cada grupo familiar. La rebaja para hogares de una persona es de $30.270, de dos a tres integrantes es de $39.348 y de cuatro o más corresponde a un monto de $54.486.

Revisa acá si fuiste seleccionado

Para conocer los resultados de la postulación al Subsidio Eléctrico, hay que ingresar al sitio web del beneficio (disponible aquí). Una vez dentro, los usuarios deben ingresar con su RUT y la Clave Única.

Tras ello, el sitio web desplegará los resultados de la postulación y determinará si resultaste o no seleccionado para recibir el beneficio.

Adicionalmente, quienes proporcionaron su dirección de correo electrónico al momento de postular, también recibirán los resultados por ese mismo medio.

Por otro lado, habrá canales de atención ciudadana en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y de ChileAtiende, para entregar información a las personas que lo requieran, tanto presencialmente como vía telefónica.