Autodespido en Chile 2026: en qué casos se puede activar el despido indirecto y asegurar las indemnizaciones / Getty Images

Regulado en el artículo 171 del Código del Trabajo, el autodespido es un mecanismo que permite al trabajador finalizar la relación contractual cuando la empresa incumple gravemente sus obligaciones, salvaguardando sus derechos económicos.

Contrario a una renuncia voluntaria, el autodespido es una acción judicial que requiere ser acreditada ante los tribunales laborales.

Aplica ante la falta de pago de remuneraciones, el no entero de cotizaciones previsionales, acoso laboral o modificaciones unilaterales sustanciales de las condiciones pactadas.

“El autodespido es una herramienta de defensa. No es simplemente irse del trabajo, sino demandar cuando el empleador ha vulnerado obligaciones esenciales como pagar sueldos o cotizaciones”, explica Camila Cárdenas, directora del área de Litigación y socia de SoyHonorario.

La importancia de acreditar el incumplimiento del empleador

Si el tribunal acoge la demanda, el trabajador accede a las mismas indemnizaciones que en un despido injustificado. Esto incluye años de servicio, indemnización sustitutiva de aviso previo y recargos legales que pueden elevar el monto total hasta en un 80%.

“El trabajador que se autodespide no pierde indemnización. Si logra acreditar el incumplimiento grave del empleador, accede a los mismos pagos que en un despido injustificado, más los recargos legales correspondientes”, señala Cárdenas.

Hay que tener en cuenta que esta acción no es automática ni inmediata. Requiere asesoría legal para presentar la demanda dentro de los plazos y formas que dicta la ley.

De lo contrario, el abandono del puesto de trabajo podría interpretarse como una renuncia voluntaria, perdiendo el derecho a las indemnizaciones correspondientes.