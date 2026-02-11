Tras alza en las cuentas de la luz en Chile: experto revela diez trucos reales para reducir el gasto en el hogar

Esta semana, el Gobierno anunció una nueva alza de las cuentas de la luz para cubrir la deuda que se tiene con las distribuidoras de energía por el congelamiento de taifas eléctricas en 2019.

Es por lo anterior que ahora se hace indispensable conocer qué cosas hacen elevar el consumo, para así tomar medidas que ayuden a reducir los montos de la factura del suministro.

Manuel Morales, subdirector de la Escuela de Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Duoc UC, en diálogo con ADN.cl, entregó una serie de recomendaciones para reducir la factura de la cuenta de la luz en el hogar.

Diez trucos para reducir la factura de la cuenta de la luz

El especialista explicó que “hay medidas que funcionan desde el primer mes, sin inversiones grandes ni sacrificios extremos. El objetivo es combinar hábitos inteligentes con decisiones de consumo".

A continuación, las medidas recomendadas para reducir la factura de la cuenta de la luz:

Corta el “stand-by”: televisores, decodificadores, consolas y algunos equipos siguen consumiendo. Regleta con interruptor y listo. ·

televisores, decodificadores, consolas y algunos equipos siguen consumiendo. Regleta con interruptor y listo. · Iluminación eficiente: cambia ampolletas antiguas por LED y aprovecha luz natural. Es el “ahorro fácil”.

cambia ampolletas antiguas por LED y aprovecha luz natural. Es el “ahorro fácil”. Refrigerador bien ajustado: temperatura correcta, buen sello en la puerta, sin escarcha. Un refrigerador forzado consume mucho más.

temperatura correcta, buen sello en la puerta, sin escarcha. Un refrigerador forzado consume mucho más. Lavado inteligente: carga completa, agua fría cuando se pueda y programas eco. El calor cuesta energía.

carga completa, agua fría cuando se pueda y programas eco. El calor cuesta energía. Secadora con criterio: úsala solo cuando sea necesario; centrifuga bien antes y prioriza cuando tender.

úsala solo cuando sea necesario; centrifuga bien antes y prioriza cuando tender. Cocina eficiente: tapa ollas, usa el tamaño correcto de quemador/placa y evita abrir el horno “para mirar”.

tapa ollas, usa el tamaño correcto de quemador/placa y evita abrir el horno “para mirar”. Climatización con setpoint razonable: cada grado extra de calefacción o frío se paga. Ajustes moderados ahorran sin perder confort.

cada grado extra de calefacción o frío se paga. Ajustes moderados ahorran sin perder confort. Dúchate más corto (sí, funciona): el agua caliente es uno de los grandes consumidores en muchos hogares.

el agua caliente es uno de los grandes consumidores en muchos hogares. Evita alargadores permanentes para todo: además de riesgo, muchas veces se traduce en desorden y consumos innecesarios conectados siempre.

además de riesgo, muchas veces se traduce en desorden y consumos innecesarios conectados siempre. Identifica tus “top 3”: si puedes, usa un medidor enchufable o revisa hábitos: ¿Qué equipo está más horas encendido? Ahí está el ahorro grande.

Por último, Morales enfatizó que “si aplicas tres o cuatro de estos puntos de forma constante, el resultado se nota”.