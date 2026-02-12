;

Uno de los cortados por Fernando Ortiz en Colo Colo encuentra nuevo club en Chile

El volante Bryan Soto seguiría su carrera en otro equipo de Primera División.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO / SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

El mercado de fichajes entra en su recta final en Chile y varios jugadores continúan buscando nuevos rumbos para sumar minutos y protagonismo.

Uno de ellos es Bryan Soto, volante de Colo Colo que no fue considerado por Fernando Ortiz tras regresar de su préstamo en Deportes Iquique y que ahora tiene nuevo destino para seguir su carrera.

Según información del medio partidario Tanoticias, el mediocampista formado en la cantera alba se convirtió en nuevo refuerzo de Audax Italiano, donde jugará a préstamo.

De hecho, afirman que el jugador de 24 años ya se encuentra entrenando con el primer equipo del conjunto “itálico”, bajo las órdenes de Gustavo Lema.

En la última temporada, Soto descendió con Deportes Iquique, pero pese a ello tuvo una destacada participación: disputó 30 partidos entre Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Liga de Primera y Copa Chile, en los que anotó dos goles.

