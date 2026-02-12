;

Senador Moreira cuestiona ayuda humanitaria a Cuba y pide priorizar damnificados por incendios en Chile

“La dictadura de Cuba no ha tenido nungún tipo de humanidad, destacó el parlamentario UDI.

Javiera Rivera

El senador Iván Moreira (UDI), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se refirió al anuncio del Gobierno sobre el envío de ayuda humanitaria a Cuba, iniciativa que ha generado debate político.

El legislador sostuvo que la prioridad del Ejecutivo debería centrarse en las emergencias nacionales. “La primera prioridad que tiene que tener el Ejecutivo son los damnificados por los incendios en Chile”, afirmó.

Además, lanzó críticas al gobierno cubano señalando que “la dictadura de Cuba no ha tenido humanidad con un pueblo que se muere de hambre”. No obstante, agregó que respaldaría el envío de alimentos si estos llegan directamente a la población.

Gobierno confirma envío de ayuda

El canciller Alberto van Klaveren confirmó que la cooperación se realizará mediante el fondo especial “Chile contra el Hambre y la Pobreza”, mecanismo que también ha sido utilizado para asistencia humanitaria en Ucrania y zonas de Medio Oriente.

Desde el Ejecutivo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la medida y aseguró que no tiene motivaciones políticas. “Hay que saber separar las aguas: la política ahí no se tiene que mezclar”, sostuvo a CNN.

La discusión se da en un contexto de opiniones divididas en el Congreso respecto al alcance de la cooperación internacional y las prioridades del gasto público frente a las emergencias interna

