Golpe judicial en el caso Procultura: Corte mantiene cautelares para Alberto Larraín y otros 3 imputados

03 DE FEBRERO 2026 / SANTIAGO Alberto Larraín es visto durante la cuarta jornada del control de detención a los imputados por el caso ProCultura en el Centro de Justicia. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este jueves el arraigo nacional para los imputados en el denominado caso Procultura, rechazando la solicitud de la Fiscalía de reemplazar esa medida por prisión preventiva.

La decisión fue adoptada por la Séptima Sala del tribunal de alzada, que respaldó lo resuelto previamente por el Séptimo Juzgado de Garantía el pasado 3 de febrero. Con ello, se mantiene la prohibición de salir del país para Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno.

El Ministerio Público, que dirige la investigación, había acudido a la Corte con el objetivo de endurecer las cautelares, argumentando la gravedad de los antecedentes recopilados en la causa. La indagatoria apunta a un presunto fraude al fisco vinculado a un millonario convenio para la prevención del suicidio, por más de $1.600 millones, adjudicado a la fundación encabezada por Larraín.

Sin embargo, el tribunal estimó que los antecedentes expuestos no alcanzan el estándar necesario para imponer una medida tan gravosa como la prisión preventiva en esta etapa procesal. En su resolución, la Corte sostuvo que comparte los fundamentos del juez de garantía y que no se configuran, por ahora, presunciones suficientemente sólidas de participación punible que justifiquen una cautelar más intensa.

Además, enfatizó la necesidad de respetar los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia.

Tras la audiencia, el abogado de Larraín, Cristián Arias, valoró el fallo y afirmó que la decisión demuestra que “el Ministerio Público no tiene un caso”, cuestionando la solidez de los argumentos de la Fiscalía.

En la misma línea, defensores de otros imputados sostuvieron que la investigación ya cuenta con una extensa carpeta y que resoluciones como esta debilitan la tesis persecutoria.