Gobierno confirma que Chile enviará ayuda humanitaria a Cuba a través de fondo especial de Cancillería

El canciller Alberto van Klaveren detalló cómo se concretará la ayuda y respondió sobre la posible reacción de Estados Unidos.

Nelson Quiroz

Paulina García

Agencia Uno

Agencia Uno

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmó que Chile prestará ayuda humanitaria a Cuba mediante un fondo especial de la Cancillería, en medio del debate político que se ha generado por la situación de la isla y las presiones del Partido Comunista (PC) para que el gobierno adopte una postura similar a la de México.

El anuncio se produce luego de que la ministra vocera, Camila Vallejo, señalara que el Ejecutivo estaba evaluando enviar apoyo humanitario, considerando las dificultades económicas que enfrenta Cuba producto del bloqueo de Estados Unidos.

ADN

El nombre y la bandera de Cuba en el aeropuerto internacional José Martí / YAMIL LAGE

Desde el PC habían intensificado los llamados públicos para que La Moneda concretara el apoyo. Diputadas como Carmen Hertz, Alejandra Placencia y Nathalie Castillo, junto al diputado Matías Ramírez y el exalcalde Daniel Jadue, plantearon que Chile debía actuar en reciprocidad, recordando la colaboración histórica de Cuba en emergencias y catástrofes.

Incluso desde el oficialismo, el diputado socialista Nelson Venegas respaldó la idea de entregar ayuda humanitaria, subrayando la tradición solidaria del país ante crisis internacionales.

Sin embargo, la idea generó críticas en la oposición y en la Democracia Cristiana. El diputado UDI Jorge Alessandri sostuvo que, más allá de ayuda humanitaria, corresponde aplicar sanciones al régimen de Miguel Díaz-Canel. En tanto, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), acusó que “el gobierno se deja pautear por el PC”, advirtiendo sobre eventuales efectos en las relaciones internacionales.

Chile ayuda a Cuba

En esa línea, este jueves, el Canciller Van Klaveren explicó que la ayuda a Cuba se concretará por el “Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza", el cual “ha permitido hacer aportes humanitarios en otras situaciones muy graves como la que ha vivido Ucrania a lo largo de un conflicto que ya se extiende por cuatro años, la situación en Gaza y también las consecuencias del paso de huracanes en el Caribe”.

Ahora estamos evaluando exactamente la magnitud del aporte; es de carácter absolutamente humanitario destinado al pueblo cubano a través de agencias de Naciones Unidas (...) Es un tema de interés humanitario, más allá de las características políticas que pueda tener su régimen. Lo que nos interesa es atender las necesidades en la medida de lo posible del pueblo cubano y no estamos solos en eso; México, como se sabe, está también prestando ayuda, Brasil también y también algunos otros países”, sumó.

Consultado por posibles represalias de Estados Unidos, el secretario de Estado expuso: “Estados Unidos no va a objetar una ayuda humanitaria. De hecho, hay algunos canales de ayuda humanitaria que se están prestando desde Estados Unidos también, porque todos sabemos que hay familias que están repartidas entre Cuba y Estados Unidos”.

