Elecciones 2025 dejan fuera a 13 colectividades: Servel confirma disolución por bajo rendimiento electoral
La resolución marca un cambio relevante en el mapa político nacional, reduciendo el número de partidos.
El Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) resolvió la disolución de 13 partidos políticos tras finalizar el proceso de calificación de la elección de diputados y diputadas 2025, etapa que estuvo a cargo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Según informó el organismo en su sitio oficial, la medida se adoptó “en estricto cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 56 N°2 y 57 de la Ley N°18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos”, normativa que establece requisitos mínimos de votación y representación.
Requisitos legales para evitar la disolución
Según el marco vigente, un partido político pierde su legalidad si no alcanza al menos el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, ya sea en ocho regiones del país o en tres regiones geográficamente contiguas.
La legislación también contempla una excepción: el inciso tercero del artículo 56 señala que las colectividades pueden mantenerse vigentes si logran elegir al menos cuatro parlamentarios —diputados o senadores— en la última elección, aun cuando no cumplan el porcentaje mínimo de votos.
Partidos políticos que serán disueltos
Las colectividades que no alcanzaron los umbrales exigidos por la ley y que ya fueron notificadas por el Servel son:
- Partido Radical de Chile
- Partido Evolución Política (Evópoli)
- Partido Federación Regionalista Verde Social
- Partido Igualdad
- Partido Popular
- Partido Social Cristiano
- Partido de los Trabajadores Revolucionarios
- Partido Humanista
- Partido Alianza Verde Popular
- Partido Demócratas Chile
- Partido Movimiento Amarillos por Chile
- Partido Ecologista Verde
- Partido Acción Humanista
