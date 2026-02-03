;

Será en los próximos días: en esta fecha darán los resultados del Subsidio Eléctrico (y estos son los montos que otorga)

El beneficio concede descuentos en las cuentas de la luz dependiendo de los integrantes del hogar. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Será en los próximos días: en esta fecha darán los resultados del Subsidio Eléctrico (y estos son los montos que otorga)

El Ministerio de Energía informó que durante los próximos días se darán a conocer los resultados de la última postulación del Subsidio Eléctrico, proceso correspondiente a la cuarta convocatoria.

Dicho beneficio ayuda a las familias más vulnerables del país con el pago de las cuentas de la luz, siempre y cuando se haya postulado a la ayuda.

Las personas que resulten beneficiarias del subsidio, recibirán un descuento en sus cuentas de la luz durante el primer semestre del 2026.

¿Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico?

El listado de los beneficiarios de la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico se publicará el próximo jueves 12 de febrero, según informó ChileAtiende.

En dicha jornada, las familias podrán verificar si les corresponde o no el subsidio en el sitio web del beneficio (disponible aquí).

¿Cuál es el monto del Subsidio Eléctrico?

Aquellas personas que obtengan la asignación, recibirán el monto total dividido en seis cuotas mensuales y se verán reflejadas como descuento en sus respectivas boletas (enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio). Los montos se dividen según la cantidad de integrantes por hogar:

  • 1 integrante: $30.270
  • 2 a 3 integrantes: $39.348
  • 4 o más integrantes: $54.486

En caso de no haber postulado o no haber resultado seleccionado, se puede interponer un recurso de reposición desde el 12 al 19 de febrero de este 2026. En tanto, la modificación de un domicilio se puede realizar entre el 12 de febrero y el 5 de marzo de este año.

