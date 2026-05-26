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Más de una quincena de réplicas en el norte de Chile tras temblor 6,9 en Calama: experto explica cuánto podrían durar

Desde el Centro Sismológico Nacional entregaron más detalles sobre este movimiento telúrico registrado en la región de Antofagasta.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images / kickers

Más de una quincena de réplicas se han registrado en la región de Antofagasta tras el fuerte temblor de magnitud 6,9 que afectó a la zona de Calama durante la tarde del lunes.

Los movimientos posteriores han sido reportados en sectores cercanos a Calama, Ollagüe y Mejillones.

En conversación con ADN.cl, Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, explicó que estos eventos corresponden al comportamiento esperable después de un sismo principal de alta magnitud.

“Es lo que consideramos réplicas del sismo principal que ocurrió ayer, alrededor de las 6 de la tarde, en la zona de Calama, de magnitud 6,9”, señaló.

¿Réplicas o enjambre sísmico?

El especialista aclaró que la secuencia registrada no corresponde a un enjambre sísmico, concepto que suele generar dudas tras varios movimientos consecutivos. “Un enjambre sísmico corresponde a una secuencia de temblores en los cuales no hay ningún temblor principal”, explicó.

Barrientos detalló que, en esos casos, pueden ocurrir varios sismos de magnitudes similares sin que uno destaque claramente sobre el resto. En cambio, lo ocurrido en el norte responde a otro patrón. “Cuando hay un sismo principal y luego una cantidad de temblores que le siguen, eso se considera un sismo principal con sus réplicas”, precisó.

De acuerdo con los registros entregados, durante la madrugada y mañana de este martes se han reportado movimientos con magnitudes entre 2,5 y 3,2, principalmente al norte y noreste de Calama, además de eventos cercanos a Ollagüe y Mejillones.

Respecto a si seguirán los temblores durante las próximas horas, el director del Centro Sismológico fue cauto. “No lo podemos asegurar, no podemos decir lo que va a suceder en el futuro, no tenemos la posibilidad de predecir terremotos”, afirmó.

Sin embargo, al comparar esta secuencia con eventos anteriores, sostuvo que lo más probable es que las réplicas continúen. “Estas réplicas se extiendan por varios días y quizás semanas, y tiendan a hacerse cada vez menos frecuentes hasta desaparecer”, cerró.

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