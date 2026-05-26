A pocas semanas para el inicio del Mundial 2026, Adidas lanzó oficialmente la colección “FIFA World Cup Bringback”, que trae de regreso algunas de las camisetas más icónicas de selecciones mundialistas.

Se trata de una colección que reúne “camisetas retro de Mundiales inspiradas en ediciones históricas como México 86 y Argentina 2006, celebrando grandes momentos del fútbol”, señaló la compañía alemana en su sitio web.

Entre las camisetas históricas que lanzó la marca deportiva, se encuentran las de España, Alemania, Bélgica, Suecia, Argentina, Colombia, México y Japón. También hay una de Chile, con un diseño inspirado en la temporada 1993-94.

Las camisetas incluidas en la colección “FIFA World Cup Bringback” ya están a la venta en el sitio web adidas.cl. Los precios van desde los $57.990 hasta los $129.990.