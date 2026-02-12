El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿No eran Bose ni Apple? Incautan 80 mil aparatos tecnológicos falsificados en Meiggs (y el monto es millonario)

Durante esta mañana, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un operativo en el Barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, que culminó con una millonaria incautación de productos tecnológicos falsificados.

Según información preliminar, personal policial allanó una bodega ubicada en la calle Bascuñán Guerrero, desde donde incautó 80 mil artículos , avaluados en $1.700 millones.

Entre los aparatos electrónicos falsificados había controles de PlayStation, audífonos de JBL y Bose y teléfonos Apple, entre otros.

Productos distribuidos a otras regiones

El subprefecto Mauricio Fuentes, de la Bicrim de Cerrillos-Estación Central, detalló que estos artículos “estaban destinados para ser comercializado en el Barrio Meiggs, además ser distribuido en algunas regiones del país ”.

Asimismo, señaló que están involucrados “empresarios chinos que se dedicaban al comercio en el lugar, quienes también fabricaban los logos, los sellos, los manuales y las cajas de estos productos”.