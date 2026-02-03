Reportan venta de antibióticos y antigripales sin autorización en mall chino de Meiggs

El Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile denunció la venta irregular de medicamentos en un mall chino del Barrio Meiggs, en Santiago, donde se estarían comercializando fármacos sin contar con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP).

Según informó el gremio, en el recinto China Mart, ubicado en calle Gorbea, se detectó la venta de antigripales y antibióticos, además de cosméticos, todos sin registro sanitario.

La vicepresidenta del Colegio, María Soledad Velásquez, advirtió que se trata de una situación grave, ya que “están cometiendo un delito, porque están atentando a la salud pública”.

Velásquez explicó que algunos de los productos no cuentan con rotulación clara ni información en español, lo que impide conocer su composición.

“No sabemos qué podrán contener esos productos, si tienen impurezas, sustancias peligrosas, o si pueden producir efectos asociados”, señaló, agregando que incluso se identificaron combinaciones de fármacos que requieren control profesional y, en ciertos casos, receta médica.

“Contar previamente con registro sanitario”

Desde el Colegio detallaron que la denuncia fue recibida esta semana y que se actuó de manera inmediata, considerando los riesgos para la población.

“Todos los productos que sean importados para ser distribuidos y comercializados en Chile tienen que contar previamente con registro sanitario”, recalcó la dirigenta.

El gremio hizo un llamado a las autoridades a reforzar las fiscalizaciones para evitar que este tipo de prácticas continúe.

El caso genera especial preocupación, ya que el mismo local había sido clausurado en 2023 por la venta de alimentos no autorizados, entre ellos carne de tortuga, lo que evidencia reincidencia en infracciones sanitarias.