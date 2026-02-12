Tras temblor 6,1 en Coquimbo: reportan rodados en distintas rutas de la región

Durante esta jornada, un temblor de magnitud 6,1 se registró entre las regiones de Atacama y Ñuble.

Según detalló Senapred, el epicentro del sismo se ubicó a 15 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo.

Producto de este movimiento telúrico, se reportaron rodados en distintas rutas de la región.

Así lo señaló el director regional de Senapred, Angelo Hernández. “Con los antecedentes que tenemos hasta este momento, hemos logrado recopilar que en todas las comunas de la región no tuvimos una mayor afectación”, dijo.

“Hemos tenido alguna afectación vinculada fundamentalmente a rodados, que se evidenciaron en la comuna de Monte Patria y en Combarbalá”, agregó.

Según la autoridad regional, esos rodados, “algunos de magnitud significativa, han obstaculizado algunos tramos de las las rutas interiores de la región, para lo cual ya fue informado vialidad".

En detalle, las rutas afectadas por rodados son: