;

Tras temblor 6,1 en Coquimbo: reportan rodados en distintas rutas de la región

“Hemos tenido alguna afectación”, afirmó el director regional de Senapred.

Juan Castillo

Paulina Marín

Tras temblor 6,1 en Coquimbo: reportan rodados en distintas rutas de la región

Durante esta jornada, un temblor de magnitud 6,1 se registró entre las regiones de Atacama y Ñuble.

Según detalló Senapred, el epicentro del sismo se ubicó a 15 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo.

Producto de este movimiento telúrico, se reportaron rodados en distintas rutas de la región.

Revisa también:

Un sismógrafo marca línea sobre el papel, al detectar un sismo.

Así lo señaló el director regional de Senapred, Angelo Hernández. “Con los antecedentes que tenemos hasta este momento, hemos logrado recopilar que en todas las comunas de la región no tuvimos una mayor afectación”, dijo.

“Hemos tenido alguna afectación vinculada fundamentalmente a rodados, que se evidenciaron en la comuna de Monte Patria y en Combarbalá”, agregó.

Según la autoridad regional, esos rodados, “algunos de magnitud significativa, han obstaculizado algunos tramos de las las rutas interiores de la región, para lo cual ya fue informado vialidad".

En detalle, las rutas afectadas por rodados son:

  • Ruta 41-CH (Vicuña-La Serena) sector cortina/muro del embalse Puclaro.
  • Ruta D-51 (Andacollo).
  • Rutas en Monte Patria y Combarbalá.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad