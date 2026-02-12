Conmoción en Maipú: hombre apuñala a su esposa y a su hijo y queda detenido por femicidio frustrado

Un grave caso de violencia intrafamiliar quedó al descubierto este miércoles en la comuna de Maipú, luego de que un hombre atacara con un arma blanca a su esposa y a su hijo adulto tras una discusión al interior del domicilio familiar.

El hecho ocurrió pasado el mediodía y motivó un amplio operativo policial y de emergencia en el sector poniente de la Región Metropolitana.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el agresor hirió a su esposa, una mujer de aproximadamente 50 años, con una estocada en el tórax. En medio del ataque, el hijo de la pareja, de cerca de 30 años, intervino para defenderla y también resultó herido con una lesión cortopunzante en la zona de la ingle. Ambas víctimas fueron atendidas por personal del SAMU y se encuentran fuera de riesgo vital.

Detención del agresor y antecedentes

El capitán Pablo Salazar, comisario de la 25ª Comisaría de Maipú, explicó que el procedimiento se activó tras el llamado de auxilio realizado por una de las víctimas. “Alrededor de las 12:30 horas nos constituimos en avenida Isabel Riquelme, dado que fuimos requeridos por una víctima que manifestó haber sido atacada con un arma blanca”, señaló el oficial.

Según detalló, tras la agresión, el imputado se encerró en el baño del inmueble, donde permaneció hasta la llegada de Carabineros. “Una vez que el personal policial arribó al lugar, el sujeto accedió a salir y se procedió a su detención”, indicó Salazar. En el sitio fue incautada el arma utilizada en el ataque.

Un antecedente clave del caso es que el hombre mantenía denuncias previas por violencia intrafamiliar en contra de su esposa, con quien convivía en el mismo domicilio.

Debido a la gravedad de los hechos y a las lesiones provocadas, el sujeto fue detenido por el delito de femicidio frustrado, quedando a disposición del Ministerio Público.