Ministra Vallejo defiende apoyo de Chile a Cuba: “Las ayudas humanitarias no son apoyos políticos”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, salió al paso de las críticas tras la confirmación de que Chile enviará ayuda humanitaria a Cuba y enfatizó que la decisión responde a principios solidarios y no a respaldos políticos al régimen de la isla.

Luego de que el Canciller Alberto van Klaveren anunciara que el país contribuirá económicamente en favor del pueblo cubano, la secretaria de Estado llamó a separar el debate político de la asistencia humanitaria.

“Las ayudas humanitarias no son apoyos políticos”, sostuvo a CNN Chile, subrayando que el objetivo es atender necesidades urgentes en materia de alimentación y salud.

Camila Vallejo / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

La ministra Vallejo explicó que, cuando una población enfrenta escasez de insumos básicos o dificultades en la atención médica, la prioridad debe ser la protección de la vida. En esa línea, recalcó que condicionar la ayuda a exigencias políticas desvirtúa su sentido.

La vocera también recordó que la solidaridad entre países ha sido recíproca. Mencionó que, tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, Cuba envió una brigada médica para colaborar en la emergencia, pese a sus propias limitaciones económicas. A su juicio, ese tipo de gestos demuestran que la ayuda humanitaria trasciende diferencias ideológicas.

Los recursos comprometidos por Chile serán canalizados a través de agencias del sistema de Naciones Unidas, que determinarán los insumos prioritarios. Desde Cancillería precisaron que el aporte se realizará mediante el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, mecanismo utilizado previamente en crisis como Ucrania, Gaza y emergencias en el Caribe.

Frente a cuestionamientos desde la oposición, Vallejo insistió en que el debate político sobre el gobierno cubano es distinto a la obligación de colaborar ante situaciones de necesidad. “Hay que saber separar las aguas”, concluyó.