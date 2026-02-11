En una entrevista exclusiva desde Washington, la futura ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, abordó los lineamientos que tendrá su administración bajo el gobierno entrante. Si bien destacó el rol articulador que tendrá el ministerio, el punto más crítico de la conversación giró en torno al financiamiento de la ciencia y la situación presupuestaria que heredarán de la administración del presidente Gabriel Boric.

Preocupación por recortes presupuestarios

Consultada sobre la falta de financiamiento que afecta a diversos centros de investigación (como el CR2 o el CMM) y la gestión de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Lincolao reveló que ya ha sostenido reuniones con el ministro saliente, Aldo Valle. Sin embargo, la futura secretaria de Estado encendió las alarmas respecto a la información recibida sobre el presupuesto actual.

Lincolado declaró textualmente: “Él [ministro Valle] nos dijo hoy día que hay un recorte de este gobierno básicamente al ministerio”.

La futura autoridad enfatizó que, en este momento, existe incertidumbre sobre la magnitud de esta disminución de recursos, lo cual condiciona la planificación de los primeros pasos de su gestión. “No sabemos dónde están los recortes ni sabemos tampoco el total de los recortes, creemos que en los siguientes días eso va a ser publicado por DPR”, señaló.

Ante este escenario, Lincolao explicó que se mantienen a la espera de la información oficial para tomar decisiones: “Estamos atentos a a ver la situación en la que nos vamos a encontrar y después de eso vamos a tener una opinión más certera de los siguientes pasos en cuanto a financiación”. Asimismo, indicó que están trabajando en “crear eh diferentes herramientas que nos ayudan a optimizar los primeros 100 días” ante la urgencia de dar respuestas concretas a los centros de investigación.

Un ministerio como “cartílago” y el “Proyecto Chile”

Más allá de la contingencia financiera, Lincolao, quien posee una extensa trayectoria en el ecosistema tecnológico de Estados Unidos, aclaró que su gestión no buscará replicar modelos extranjeros, sino adaptarlos a la realidad local. “En Chile vamos a hacer un proyecto chile que es chileno que está adecuado a los recursos y a los a lo que tenemos”, afirmó.

Respecto a la estructura de la cartera, la futura ministra utilizó una metáfora biológica para describir su función: “Yo veo el ministerio como un cartílago y como un elemento de conexión y coordinación que donde puede eliminar barreras las debe eliminar”.

Ciencia con impacto social

Finalmente, Lincolao respondió a las inquietudes sobre el rol de la ciencia en un gobierno de corte conservador, asegurando que su perfil técnico y la elección del científico Rafael Aradoso como subsecretario son señales de que el conocimiento será prioridad. Su objetivo, según explicó, es que la innovación sea un motor de movilidad social.

“Una de mis intenciones más grandes es hacer eso que la tecnología y la ciencia no sea solamente para un grupo, que sea oportunidad para todas las personas de tener trabajos con dignidad”, concluyó la futura ministra.