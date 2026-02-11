En entrevista con el programa Tu Nuevo ADN, el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle, conmemoró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Valle reflexionó sobre la importancia de honrar a las mujeres que han impactado el mundo con sus investigaciones, como Marie Curie, y destacó la necesidad de seguir fomentando la educación STEM (y STEAM) para que más niñas y adolescentes se enamoren de las ciencias, las matemáticas y la ingeniería,.

El ministro abordó las persistentes brechas de género en el sector, señalando que en Chile la participación femenina en el ámbito científico ronda el 35% y que solo cerca del 23% al 24% de las patentes solicitadas pertenecen a mujeres. Valle hizo énfasis en la “superstición” preocupante del hecho de que, según una encuesta de percepción social, un 18% de las personas crea que las niñas tienen menos habilidades para las matemáticas que los niños, subrayando la urgencia de un cambio cultural,.

A pesar de estas cifras, Valle destacó avances significativos impulsados por programas estatales. Mencionó el éxito del programa Explora, donde el 52% de los participantes escolares fueron mujeres, y resaltó que el 63% de quienes ingresaron a la educación superior mediante el cupo Explora-UNESCO son mujeres. Asimismo, valoró iniciativas como el “Ines de género”, que busca potenciar y visibilizar a las académicas dentro de las universidades chilenas.

Otro tema central de la conversación fue el lanzamiento de “Latam GPT”, descrito como el primer gran modelo de lenguaje abierto diseñado desde y para América Latina y el Caribe. Este proyecto busca mitigar los sesgos de los modelos importados que dominan el mercado, integrando 18 TB de información que respeta nuestras lenguas, contextos locales y cultura, incluyendo datos en español, portugués, inglés y lenguas originarias,.

Valle aclaró que Latam GPT no es todavía un chatbot interactivo para uso masivo en celulares, sino una infraestructura base o “motor” destinado inicialmente a instituciones, gobiernos y universidades para desarrollar aplicaciones específicas. El ministro enfatizó el carácter colaborativo del proyecto, que cuenta con la participación de más de 60 instituciones de 16 países, permitiendo que la región deje de ser un usuario pasivo para contribuir activamente al desarrollo de la inteligencia artificial,,.

Finalmente, el ministro repasó otros hitos de su gestión y la continuidad de las políticas públicas, mencionando la incorporación de Chile al CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) y el desarrollo de estrategias nacionales en biotecnología y tecnologías cuánticas,. Valle concluyó refiriéndose al proceso de traspaso del ministerio a la futura ministra Jimena Lincolado, asegurando una transición ordenada para continuar fortaleciendo la institucionalidad científica del país,.