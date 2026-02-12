Meneghini no le da descanso a la U: dos partidos en menos de 24 horas

Universidad de Chile quiere dejar atrás su irregular inicio de temporada y ya afina los últimos detalles para su próximo desafío en la Liga de Primera 2026, donde visitará a Palestino por la tercera fecha en el Estadio Municipal de La Cisterna.

El equipo de Francisco Meneghini enfrentará a los “Árabes” este viernes desde las 20:30 horas. No obstante, el plantel azul no tendrá descanso y, en menos de 24 horas, disputará otro compromiso.

Según información de ADN Deportes, la U tiene agendado un amistoso ante San Luis de Quillota, elenco que se está preparándose para su debut en la Primera B, para este sábado a las 10:00 horas en el Centro Deportivo Azul.

Se espera que el cuadro estudiantil presente un equipo alternativo con los jugadores que no vean minutos ante Palestino, decisión que el propio Meneghini justificó durante esta jornada en conferencia de prensa.

“Para mí son muy importantes los partidos amistosos, no solo amistosos oficiales como fue el de Universitario por la noche, sino que al otro día también jugamos un partido en la mañana”, afirmó ‘Paqui’.

“Hicimos lo mismo con el partido con Santiago Wanderers, hicimos lo mismo al otro día del partido con Audax Italiano y vamos a hacer lo mismo ahora este sábado con San Luis", agregó.

Por último, Meneghini remarcó: “Sin ir más lejos, el partido de Diego Vargas con Huachipato fue correcto para ser su debut y nos apoyamos mucho en lo que habíamos visto en los amistosos”.