“Me ha costado mucho en Colo Colo… El año pasado no tenía confianza y jugué muy poco" / Pablo Ovalle Isasmendi

Tomás Alarcón, volante de Colo Colo, habló este jueves en conferencia de prensa y abordó su evolución en el “Cacique”. El futbolista admitió que durante la última temporada no contó con la confianza necesaria, por lo que no pudo exhibir su mejor rendimiento.

“Me ha costado mucho, la verdad, sobre todo el año pasado. Ahora me siento con más protagonismo y con más confianza. Cuando un jugador tiene confianza, es totalmente distinto, y el año pasado no la tenía”, reconoció el mediocampista de 27 años.

“En 2025 jugué muy pocos partidos y cuando entraba a la cancha quería demostrar, pero como venía sin ritmo, sin competencia, era muy difícil”, agregó el ex O’Higgins.

Sobre su presente en el “Cacique”, Alarcón aseguró: “Estoy súper tranquilo, trabajo mucho para ganarme un puesto. Gracias a Dios fui titular en los primeros dos partidos del actual torneo y quiero mantener esa titularidad para demostrar lo que soy como jugador”.

“Me encantaría que el profe siguiera”

Al ser consultado sobre Fernando Ortiz y su continuidad en la banca de Colo Colo, Tomás Alarcón respaldó completamente al entrenador albo. “Me gustaría que se quedara por la persona que es, por la confianza que me da a mí y a los chicos. Personalmente, me encantaría que el profe siguiera", sostuvo.

Por último, respecto al próximo duelo contra Unión La Calera, el volante remarcó: “Estamos muy tranquilos y confiados. Obviamente Colo Colo siempre tiene la presión de ganar todos los partidos, pero con el nivel de los jugadores que hay, con la jerarquía de cada uno, esa presión no existe. Estamos súper bien y con muchas ganas para el partido del fin de semana”.