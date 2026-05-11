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Nace BAMBA, el nuevo festival de música y cultura latinoamericana que llega al Parque O’Higgins: revisa el cartel

Lotus, junto a Juanes, impulsa este nuevo espacio que contará con destacados artistas, experiencias culturales y gastronomía regional.

Ruth Cárcamo

Nace BAMBA, el nuevo festival de música y cultura latinoamericana que llega al Parque O’Higgins: revisa el cartel

La música latinoamericana vive un momento clave a nivel global y, para celebrarlo, Lotus anunció el Festival BAMBA: un evento que reunirá rock, pop, sonidos alternativos y ritmos bailables en torno a la identidad cultural de la región.

La productora, junto a Juanes, impulsa este espectáculo con el objetivo de llevar la música latina a una nueva dimensión, combinando una producción de clase mundial con la calidez que la define.

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Más que un festival

Este nuevo encuentro se realizará el 24 y 25 de octubre de 2026 en el Parque O’Higgins, y contará con dos escenarios principales de libre acceso, áreas de descanso y diversas experiencias para el público:

  • Mercado Mestizo: un espacio dedicado al arte y los oficios.
  • Gastronomía de autor: mediante “Cocinerías” y “El Comedor”, con sabores inspirados en toda Latinoamérica.
  • La Cantina: un punto de encuentro ideal para brindar con cerveza y coctelería regional.
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Experiencias

Cada espacio del evento ha sido trazado para que la calidad acompañe el festival de principio a fin. El público podrá elegir su forma de habitar esta experiencia:

  • Pase Bamba — La Fiesta: el pase general que invita a recorrer el parque y sus barras.
  • Club Bamba: el pase que ofrece una zona de ubicación preferencial frente al escenario,
  • La Terraza: el pase que eleva la experiencia con plataformas en altura que garantizan vistas privilegiadas de todo el recinto.

Todos los pases permiten disfrutar de la coctelería de autor mientras se presencian los shows en vivo, eliminando barreras para que el brindis y la música ocurran en un mismo momento.

Cartel del Festival Bamba

  • Marc Anthony
  • Juanes
  • Fito Paez
  • Carlos Vives
  • Bomba Estéreo
  • Los Vásquez
  • Orishas
  • Conociendo Rusia
  • Elena Rose
  • Ráfaga
  • Álvaro Henríquez y Los Petinellis
  • Jovanotti
  • Amigo de artistas
  • Los Pericos
  • Paloma Murphy
  • Coti
  • Catalina y las bordonas de oro
  • Gale
  • iLe
  • Çantamarta
  • Seamoon
  • Aurabae

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