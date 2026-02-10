Uno menos en la UC: Clemente Montes recibe duro castigo por su expulsión ante Deportes Concepción

La Universidad Católica sumó su primera victoria en la Liga de Primera el pasado domingo ante Deportes Concepción en el Claro Arena, pero no todo fue celebración.

En los minutos finales del encuentro, Clemente Montes fue expulsado tras propinar un planchazo sin balón a un defensor de los lilas, en una acción totalmente evitable.

La jugada terminó teniendo duras consecuencias para el extremo cruzado, quien venía siendo titular y pieza importante en el esquema de Daniel Garnero.

Según información de ADN Deportes, el Tribunal de Disciplina castigó a Montes con dos fechas de suspensión por la tarjeta roja recibida.

De esta manera, el atacante de 24 años se perderá el duelo ante Cobresal en El Salvador este sábado y el compromiso frente al campeón Coquimbo Unido el próximo 21 de febrero.