VIDEOS. San Marcos de Arica y Deportes Concepción sacaron adelante la tarea y se metieron en semifinales de la liguilla de ascenso en la Primera B del fútbol

Los nortinos derrotaron a Rangers mientras que los lilas se impusieron en el global ante Antofagasta.

José Campillay

El fútbol chileno no se detiene y la Primera B continúa con el apasionante desarrollo de la liguilla de ascenso, buscando otro cupo para llegar a la división de honor.

Ya nos encontramos en etapas decisivas y durante la tarde de este domingo 23 de noviembre de disputaron dos partidos de cuartos de final.

En ambas llaves se disputó el duelo de vuelta, por lo que se jugaban las últimas cartas para seguir avanzando con la ilusión de subir de categoría.

Arica vs Rangers

En el estadio Carlos Dittborn, San Marcos de Arica se impuso por la mínima (1-0) ante Rangers de Talca, sacando adelante la tarea.

El único tanto llegó recién en el segundo tiempo, específicamente a los 67 minutos, por obra de Camilo Melivilú, quien conectó un certero cabezazo tras un centro servido por Nicolás Gauna.

De esta manera, los nortinos se quedaron con la victoria por 3-0 en el global, liquidando la serie y metiéndose en las semifinales de la liguilla.

Antofagasta vs Concepción

A la misma hora, en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, Deportes Antofagasta empató 1-1 con Deportes Concepción, por lo que pesó el choque de ida.

La apertura de la cuenta llegó al comienzo del segundo tiempo, a los 49 minutos, por obra de Joaquín Larrivey, quien definió con una volea, desmarcado en el área chica tras el centro de Carlos Morales.

A los 61′, llegó la reacción por parte de los locales y Andrés Souper marcó el empate vía cabezazo ante una floja respuesta del portero rival.

Con este empate, fueron los lilas quienes se impusieron en el global por 3-2, ganando la serie y entrando en las semifinales de la liguilla.

