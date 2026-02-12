;

VIDEO. “Estaba bloqueada, fue terrible”: Fran Virgilio revela cómo vivió el quiebre con Karol Lucero tras la infidelidad

La influencer contó en “Sin Editar” cómo enfrentó la mediática infidelidad y por qué no hubo segunda oportunidad.

Nelson Quiroz

“Estaba bloqueada, fue terrible”: Fran Virgilio revela cómo vivió el quiebre con Karol Lucero tras la infidelidad

A casi un año del escándalo que marcó el fin de su matrimonio, Fran Virgilio decidió hablar públicamente sobre el impacto que tuvo en su vida la infidelidad de Karol Lucero con la DJ Isi Glock.

La influencer participó en el programa digital Sin Editar de Pamela Díaz, donde relató el difícil proceso emocional que enfrentó tras la ruptura.

ADN

Instagram

La relación, que se extendió por siete años, y menos de uno de matrimonio, terminó abruptamente en agosto de 2025, cuando se hizo pública la infidelidad. Según contó, la exposición mediática agravó el dolor.

“No podía, estaba bloqueada, era rarísimo porque sentía como que estaba acá y no estaba, aparte de que todo fue público. Es terrible”, confesó.

Revisa también

Virgilio explicó que el golpe fue tan fuerte que necesitó apoyo profesional y contención de su entorno cercano para salir adelante. Optó por alejarse del ruido y enfocarse en su bienestar. “Traté de apagar todo el ruido y enfocarme en mí (...) Crecí mucho como persona, me siento más madura”, aseguró.

Consultada sobre su vínculo actual con el exrostro televisivo, fue clara: no existe rencor, pero tampoco reconciliación. “No soy rencorosa, no hay venganza”, afirmó, descartando cualquier segunda oportunidad. Incluso fue enfática en señalar que, aunque la situación no hubiese sido mediática, la decisión habría sido la misma.

Hoy, dice estar en una etapa distinta. “Me siento en el mejor momento de mi vida”, sostuvo, dejando en claro que el quiebre, aunque doloroso, marcó un punto de inflexión en su crecimiento personal.

