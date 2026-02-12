;

“No lo veo bien”: Gissella Gallardo rompe en llanto al revelar cómo sus hijos enfrentaron el cáncer de Mauricio Pinilla

La comunicadora confesó que la palabra “cáncer” fue lo más duro para los niños y detalló el complejo momento familiar tras el diagnóstico.

Nelson Quiroz

CAPTURA CANAL 13

CAPTURA CANAL 13

Gissella Gallardo abrió su corazón en televisión al referirse al diagnóstico de cáncer de piel que recibió Mauricio Pinilla a fines de 2025. En el programa ¡Hay que decirlo! de Canal 13, la comunicadora relató cómo la noticia impactó a su familia, especialmente a sus tres hijos.

Según explicó, el momento más complejo fue enfrentar el significado de la enfermedad con los niños. “Obviamente a los niños les costó la palabra cáncer, lo conversamos altiro”, comentó.

ADN

Instagram

Además, detalló que para ellos el término está inevitablemente asociado a la muerte, debido a la pérdida previa de su abuelo por la misma causa. “El diagnóstico lo recibimos con miedo, con pena, con rabia”, reconoció.

Gallardo aseguró que como familia han intentado sostenerse mutuamente durante el proceso. Aunque evitó profundizar en aspectos médicos, confirmó que el tratamiento está en curso y que mantienen la esperanza de que la situación no pase a mayores.

Revisa también

ADN

La panelista también se refirió al estado emocional del exfutbolista tras conocer el diagnóstico. Recordó que los primeros meses fueron especialmente duros, marcados por ansiedad, crisis de pánico e insomnio. “Al principio estaba derrumbado", señaló, agregando que el proceso se sumó a otras batallas personales que él ya venía enfrentando.

Respecto a la decisión de Pinilla de hacer pública su enfermedad en una entrevista radial, Gallardo admitió que no fue sencillo para ella. Temía que exponer el tema reabriera heridas en sus hijos. Sin embargo, explicó que él sintió la necesidad de compartirlo como una forma de liberarse y también de generar conciencia sobre los riesgos de la exposición al sol sin protección.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad