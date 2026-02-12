“No lo veo bien”: Gissella Gallardo rompe en llanto al revelar cómo sus hijos enfrentaron el cáncer de Mauricio Pinilla

Gissella Gallardo abrió su corazón en televisión al referirse al diagnóstico de cáncer de piel que recibió Mauricio Pinilla a fines de 2025. En el programa ¡Hay que decirlo! de Canal 13, la comunicadora relató cómo la noticia impactó a su familia, especialmente a sus tres hijos.

Según explicó, el momento más complejo fue enfrentar el significado de la enfermedad con los niños. “Obviamente a los niños les costó la palabra cáncer, lo conversamos altiro”, comentó.

Además, detalló que para ellos el término está inevitablemente asociado a la muerte, debido a la pérdida previa de su abuelo por la misma causa. “El diagnóstico lo recibimos con miedo, con pena, con rabia”, reconoció.

Gallardo aseguró que como familia han intentado sostenerse mutuamente durante el proceso. Aunque evitó profundizar en aspectos médicos, confirmó que el tratamiento está en curso y que mantienen la esperanza de que la situación no pase a mayores.

La panelista también se refirió al estado emocional del exfutbolista tras conocer el diagnóstico. Recordó que los primeros meses fueron especialmente duros, marcados por ansiedad, crisis de pánico e insomnio. “Al principio estaba derrumbado", señaló, agregando que el proceso se sumó a otras batallas personales que él ya venía enfrentando.

Respecto a la decisión de Pinilla de hacer pública su enfermedad en una entrevista radial, Gallardo admitió que no fue sencillo para ella. Temía que exponer el tema reabriera heridas en sus hijos. Sin embargo, explicó que él sintió la necesidad de compartirlo como una forma de liberarse y también de generar conciencia sobre los riesgos de la exposición al sol sin protección.