FOTO. “Podrían interesarme más los hombres”: ex de Karol Dance sorprende con nueva colaboración erótica junto a Vardoc

El ex youtuber y streamer continúa llamando la atención por los contenidos que crea para la plataforma de Arsmate.

Nicolás Lara Córdova

“Podrían interesarme más los hombres”: ex de Karol Dance sorprende con nueva colaboración erótica junto a Vardoc

El ex youtuber, Vardoc, sorprendió a sus seguidores con una nueva colaboración erótica.

En esta oportunidad, el creador de contenido anunció el lanzamiento de un video para adultos junto a Isi Glock.

La DJ, quien se hizo famosa por haber tenido un encuentro íntimo con Karol Dance, tuvo su primera producción de carácter explícito con el ex streamer.

“Podrían interesarme más los hombres”, confesó la ex funcionaria de Carabineros.

“Es su primera colaboración para Arsmate y la segunda vez de estar con un hombre, desde Karol Dance”, señaló Vardoc a La Cuarta.

Hace unos meses, el ex youtuber realizó una película junto con Anita Alvarado donde reveló, en conversación con FMDos, que generó cerca de 15 millones de pesos.

“De hecho, el primer mes yo dije que había llegado a los 2.400 suscriptores. Terminé llegando ese mes a los 3.400 suscriptores“, especificó.

