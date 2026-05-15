El cantante chileno Kidd Voodoo atraviesa uno de los momentos más decisivos de su carrera. En conversación con Ciudadano ADN, el artista abordó el lanzamiento de Euphoria, un disco que se distancia del reggaetón para explorar sonidos ligados al rock pop, las baladas y una propuesta mucho más íntima.

“Como artista es una decisión superimportante porque es un desafío”, reconoció. “Tienes a la gente acostumbrada a escuchar reggaetón y sales con esto… mucha gente se baja del barco, pero se sube otra”, reflexionó.

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El músico aseguró que llevaba años pensando en concretar un proyecto de este tipo, aunque esperaba el momento adecuado. “Estos discos quizás no son tan populares, pero sí son muy trascendentes”, afirmó, destacando que ahora contaba con los recursos y la madurez necesarios para desarrollar una propuesta más ambiciosa.

Según explicó, la recepción del público en sus conciertos terminó por convencerlo. “Las baladas las cantaban más fuerte que cualquier cosa, incluso si tenían menos visitas que reguetón”, recordó sobre sus recientes shows, incluidos los realizados en el Movistar Arena.

“Había muerto...”

Kidd Voodoo también reconoció que Euphoria nació desde un proceso profundamente emocional. El cantante confesó que el quiebre de la relación de sus padres influyó directamente en la estética y narrativa del disco.

“Ahora sí se lleva el negro, pero como de luto. Evidentemente se había muerto algo en mi vida, que era la relación de mis papás”, expresó, agregando que incluso dejó atrás accesorios y elementos ligados a su antigua imagen artística.

Dentro del álbum, el músico destacó especialmente dos canciones dedicadas a sus padres, las que definió como “las más importantes del disco”. “Hablan de la realidad de las cosas que pasaron”, sostuvo.

Durante la entrevista, el artista también habló de las colaboraciones con Pablo Alborán y Mon Laferte, a quienes calificó como referentes por su disciplina y trayectoria.

“Quiero hacer música que me guste y que me llene el alma”, concluyó el cantante, quien adelantó presentaciones en ciudades de España y un próximo show en Chile para presentar oficialmente Euphoria.