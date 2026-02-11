Pasó hace 28 años: la noche mágica del ‘Matador’ Salas que lo catapultó al estrellato mundial

11 de febrero 1998, Chile visitó a Inglaterra en el mítico estadio Wembley preparando lo que sería su participación en la Copa del Mundo de Francia que se desarrolló cuatro meses después.

En aquella noche de Londres, la Roja venció por 2-0 a los ‘Lions’ con dos goles de Marcelo Salas.

Nelson Acosta decidió alinear a Nelson Tapia, Pedro Reyes, Ronald Fuentes, Javier Margas, Moisés Villarroel, Clarence Acuña, Nelson Parraguez, Francisco Rojas, José Luis Sierra, Rodrigo Barrera y el ‘Matador’.

El primer gol de aquella noche llegó en el minuto 45 del primer tiempo. ‘Coto’ Sierra habilitó a Salas con un pase excepcional de larga distancia, el por entonces jugador de River Plate, controló con su muslo izquierdo y con una volea de zurda logró superar a Nigel Martyn.

En el 77′ del segundo tiempo, Salas gambeteó a Sol Campbell, quien golpeó al ‘Matador’, lo cual provocó un penal a favor de la Roja. Fue el mismo ex delantero quien pateó la infracción para sellar su gran noche.

Días antes de aquel partido se dio a conocer el traspaso de Marcelo Salas a la Lazio de Italia por 17 millones de euros.

The Guardian tituló en aquella oportunidad “Mortal Salas, rompe los esquemas ingleses” y la BBC publicó “Salas hunde a Inglaterra”