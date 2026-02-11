Quinteros confirma interés de Independiente por una figura del fútbol chileno: “Lo estamos analizando”

En los últimos días se conoció que Maximiliano Gutiérrez, extremo de Huachipato y figura en el triunfo ante Universidad de Chile por la segunda fecha de la Liga de Primera, fue ofrecido a Independiente de Avellaneda.

La destacada actuación del atacante de 21 años lo habría puesto en la órbita del “Rojo”, que busca reforzar su ofensiva para la temporada 2026 e intentaría repetir la fórmula que le dio resultados en el pasado con el fichaje de Felipe Loyola desde el cuadro de Talcahuano.

Al respecto, Gustavo Quinteros, técnico del club argentino, se públicamente a la posibilidad de fichar a Gutiérrez y reconoció que el futbolista chileno está en carpeta del elenco de Avellaneda.

“A Maximiliano Gutiérrez lo estamos analizando. Estamos buscando características de extremos que puedan servir en las dos bandas. Este joven juega bien, sería una apuesta, no está cerrado y estamos buscando", declaró el exentrenador de Colo Colo en diálogo con Radio La Red.

No obstante, Quinteros puso paños fríos a la operación y reconoció que Independiente atraviesa importantes limitaciones económicas para reforzarse. “Es difícil para Independiente salir al mercado y comprar. Vamos a analizar muy bien antes de incorporar”, afirmó

“No vamos a traer por traer, sino alguien que pueda aportar mucho y que venga y rinda. Si se puede traeremos sino esperaremos a junio que posiblemente haya otras posibilidades", cerró el DT.