Museo de Arte Contemporáneo se pronuncia tras robo de escultura en Parque Forestal: “El arte es un bien común”

El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) emitió una declaración pública tras el robo de parte de una escultura perteneciente a la exposición Dicho a Mano, del artista nacional Felipe Pineda, hecho ocurrido en su sede de Parque Forestal, en Santiago.

La institución, dependiente de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, informó que mantiene plena disposición para colaborar con la Policía de Investigaciones (PDI), que quedó a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido y recuperar la pieza sustraída.

MAC colabora con la PDI y refuerza protocolos de seguridad

A través de un comunicado, el museo señaló que mantiene su “total y absoluta disposición para colaborar con la Policía de Investigaciones (PDI) en el curso de la investigación”, entregando todos los antecedentes necesarios para aclarar el caso.

Desde el recinto también confirmaron que ya tomaron contacto directo con el artista afectado. Según indicaron, buscan entregarle respaldo institucional y trabajar en conjunto para lograr la reposición de la obra dentro de la muestra.

El MAC aclaró, además, que el robo corresponde a una parte específica de la obra titulada Intocables, perteneciente a la exposición Dicho a Mano. La precisión se suma a los antecedentes entregados por Fiscalía, que había informado que la escultura estaba avaluada en cerca de $2 millones.

La institución calificó el hecho como grave y sostuvo que seguirá evaluando sus sistemas internos. En esa línea, aseguró que trabajará en la “mejora continua de nuestros sistemas y protocolos de seguridad”, con el objetivo de proteger el patrimonio presente en sus sedes de Parque Forestal y Quinta Normal.

Pese al incidente, el museo confirmó que seguirá funcionando con normalidad. “El arte es un bien común y nuestro compromiso con la ciudadanía es mantener el acceso a la cultura sin interrupciones”, señaló la entidad.

El MAC continuará abierto de martes a domingo, entre las 10:30 y las 17:30 horas. La exposición Dicho a Mano también seguirá disponible para el público.