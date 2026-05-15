Subsidio al Gas Licuado en Chile: cómo consultar con RUT si podrás acceder al pago

Esta semana el Gobierno reveló más detalles sobre uno de los beneficios sociales que ha despertado mayor interés durante el último tiempo, el Subsidio al Gas Licuado.

En detalle, el apoyo económico consistirá en un cupón de $27.000 que podrá ser canjeado presencialmente en Caja Vecina o mediante aplicaciones como las de BancoEstado y Rutpay.

El dinero servirá para un balón de 15 kilos en una de las empresas distribuidoras con convenio. Si queda saldo restante, se podría usar en otra carga y el beneficiario deberá pagar el saldo restante.

¿Cuándo se entrega el Subsidio al Gas Licuado en Chile?

Según el cronograma, la entrega se realizaría entre en junio y se podría utilizar hasta el 30 de septiembre. Si no se canjea, se vencería.

Como se ha dicho desde el principio el requisito clave sería estar dentro del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Y cómo se puede consultar con RUT este último dato? Tan solo hay que entrar al sitio web del RSH (disponible pinchando aquí) e iniciar sesión con el número de identificación y la ClaveÚnica.

El proyecto forma parte del plan Chile Sale Adelante. Según el sitio web de la idea, la ayuda implica una inversión de US$ 225 millones.