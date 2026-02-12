;

¿Dormir en pareja mejora o afecta el descanso? Esto dicen los expertos sobre sueño compartido

Aunque puede fortalecer la conexión emocional, especialistas advierten que dormir en pareja también puede interferir en el sueño.

Juan Castillo

En el marco del Mes del Amor, surge una pregunta clave para muchas parejas: ¿dormir juntos realmente mejora la calidad del descanso?

Aunque puede fortalecer la conexión emocional, especialistas advierten que dormir en pareja también puede interferir en el sueño si no se cumplen ciertas condiciones.

Estudios internacionales revelan que hasta un 30 % de las personas sufre microdespertares al dormir acompañadas, muchas veces sin notarlo. Estos pequeños cortes, aunque imperceptibles, afectan directamente la sensación de descanso al despertar.

Movimiento, temperatura y hábitos: claves del buen dormir compartido

Según Theresa Schorbach, psicóloga experta en sueño de Emma Colchón, el descanso en pareja requiere más que solo cariño: “Dormir acompañado puede ser beneficioso a nivel emocional, pero si el colchón no logra aislar el movimiento o adaptarse a distintos cuerpos, el sueño se vuelve fragmentado”.

Una de las claves es la independencia de movimiento: si cada giro o cambio de postura se transmite a la otra persona, el sueño de ambos se interrumpe. A esto se suman factores como la regulación térmica, los horarios de sueño compatibles y la ausencia de pantallas antes de dormir.

Schorbach recomienda ver el descanso en pareja como una experiencia compartida pero personalizada. “Dormir bien en pareja no se trata de sacrificio, sino de equilibrio. Cuando ambos descansan mejor, también mejora la convivencia y el bienestar emocional”, destaca.

La elección del colchón, la ventilación del dormitorio y el respeto del espacio individual son elementos fundamentales para lograr un buen descanso compartido. Dormir juntos puede ser una experiencia reparadora… o un desafío, dependiendo de las decisiones que se tomen.

¿Duermes mejor solo o acompañado? ¿Qué cambios podrías hacer para mejorar el descanso en pareja?

