Radiografía del Infiel Chileno: búsquedas para ocultar chats y borrar pruebas digitales suben 45% en San Valentín

Un estudio reveló que las búsquedas para esconder pruebas superan a las románticas antes del 14 de febrero.

Juan Castillo

A días del 14 de febrero, cuando los gestos románticos deberían ocupar la agenda, una tendencia preocupante asoma en la actividad digital chilena.

Según la “Radiografía del Infiel Chileno 2026”, elaborada por la plataforma tecnológica Searchbrand.ai, las búsquedas relacionadas con infidelidad crecieron un 45% en la antesala de San Valentín.

El informe revela que los usuarios están más enfocados en aprender a ocultar chats, borrar conversaciones y detectar engaños que en planificar sorpresas amorosas. “La infidelidad dejó de ser un acto físico y privado para convertirse en un fenómeno digitalizado”, aseguró Hussam Sufan, fundador de Searchbrand.ai.

Inteligencia Artificial y engaños: un vínculo inesperado

El estudio, basado en consultas entre el 15 de enero y el 5 de febrero, muestra que el 62% de las búsquedas sobre infidelidad apuntan a sospechar y esconder, con preguntas como “mi pareja me engaña” o “cómo ocultar conversaciones en WhatsApp”.

Además, uno de cada cuatro chilenos consulta si los vínculos emocionales virtuales pueden considerarse engaño. La Generación Z y los Millennials lideran esta tendencia, utilizando IA para redactar disculpas, detectar mentiras o recibir consejos sentimentales.

Sufan advierte que “hoy se sospecha con motores de búsqueda, se discute con Inteligencia Artificial y los engaños se consuman mediante aplicaciones y dispositivos móviles”. El smartphone, en ese contexto, se convierte en el epicentro del conflicto.

En este nuevo escenario, el Día de los Enamorados en Chile se transforma en un peak de vigilancia digital, más que en una fecha de conexión emocional.

¿Tú crees que los vínculos digitales cuentan como infidelidad?

