Cortes de luz en Santiago este viernes 13 de febrero: Enel confirma interrupciones en ocho comunas
La empresa anunció una serie de cortes programados en distintas zonas de la capital. Revisa acá los horarios en que se producirá la interrupción.
Este viernes 13 de febrero, Enel realizará nuevos cortes de luz programados en la Región Metropolitana, como parte de sus trabajos de mantención y mejora de la red eléctrica.
La interrupción del suministro afectará a sectores específicos de ocho comunas de Santiago, principalmente durante la mañana y la tarde.
Revisa también:
En su sitio oficial, la empresa informó que estas interrupciones son necesarias para avanzar en la modernización del sistema. En ese marco, Enel señaló que “los cortes se realizarán para mejorar la calidad del servicio eléctrico y efectuar trabajos de mantenimiento en la red”, por lo que llamó a los usuarios a tomar precauciones.
Revisa horarios y comunas con cortes programados este 13 de febrero
De acuerdo con el detalle entregado por la compañía, los sectores afectados por comuna son:
- Lo Barnechea: (sectores 1, 2 y 3) desde las 09:00 horas hasta las 13:00 horas.
- Ñuñoa: desde las 09:30 horas hasta las 17:30 horas.
- Renca: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
- San Ramón: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- La Granja: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.
- Estación Central: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Santiago: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.