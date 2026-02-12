Subsidio Empleo Joven de hasta $44 mil: revisa quién lo recibe y cuándo se paga en febrero 2026 / Getty Images

El Subsidio al Empleo Joven, beneficio entregado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), tendrá un nuevo pago en febrero.

El monto puede alcanzar hasta $44.157 mensuales para jóvenes entre 18 y 24 años que cumplan ciertos requisitos sociales y laborales.

Dicho aporte busca incentivar la inserción laboral de jóvenes vulnerables, ya sea que trabajen de manera dependiente o emitan boletas como independientes.

Revisa la fecha, los requisitos y montos del beneficio mensual del Sence

“El pago de febrero se realizará el viernes 27, último día hábil del mes”, informó el Sence. Ese día podrán cobrar tanto quienes ya son beneficiarios como quienes postularon en noviembre del 2025 y fueron aprobados.

Para acceder al subsidio, es necesario estar en el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, tener enseñanza media completa si se tienen más de 21 años y no superar los $662.348 mensuales de renta bruta. También se exige tener las cotizaciones previsionales al día y no ser beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado.

El monto del subsidio depende del ingreso declarado: