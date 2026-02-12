;

Black Sale 2026 en Chile ya tiene fecha: ¿Cuándo parte y por cuántos días se extenderá?

Turismo, tecnología y vestuario son solo algunas de las categorías que tendrán rebajas. Revisa aquí todos los detalles.

Javier Méndez

Black Sale 2026 en Chile ya tiene fecha: ¿Cuándo parte y por cuántos días se extenderá?

Una nueva edición del evento de ventas online Black Sale se tomará internet a fines de marzo.

Según informaron sus organizadores, la tercera versión del evento, conocido como “el primer Black del año”, se desarrollará entre el lunes 30 de marzo y el domingo 5 de abril a través del sitio www.blacksale.cl.

El evento digital contará con la participación de cientos de marcas que ofrecerán descuentos especiales en categorías como turismo, tecnología, inmobiliaria, alimentos, vestuario, belleza y deportes.

Revisa también:

ADN

Organizado por Wide Latam, firma que ha liderado el Black Friday en Chile durante más de una década, el Black Sale se presenta como una instancia estratégica.

Fue creado específicamente para permitir que los chilenos puedan darse un ‘gustito’ y acceder a oportunidades luego de la carga económica del temido mes de marzo”, explicaron desde la empresa.

Desde la organización también destacaron que “Black Sale busca democratizar la participación de todas las empresas, sea cual sea su tamaño, entregando oportunidades para publicar sus ofertas y mostrar nuevos productos”.

Las marcas interesadas en ser parte de esta tercera edición pueden postular en el mismo sitio web oficial, donde ya se están habilitando los espacios comerciales.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad