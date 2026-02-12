Black Sale 2026 en Chile ya tiene fecha: ¿Cuándo parte y por cuántos días se extenderá?

Una nueva edición del evento de ventas online Black Sale se tomará internet a fines de marzo.

Según informaron sus organizadores, la tercera versión del evento, conocido como “el primer Black del año”, se desarrollará entre el lunes 30 de marzo y el domingo 5 de abril a través del sitio www.blacksale.cl.

El evento digital contará con la participación de cientos de marcas que ofrecerán descuentos especiales en categorías como turismo, tecnología, inmobiliaria, alimentos, vestuario, belleza y deportes.

Organizado por Wide Latam, firma que ha liderado el Black Friday en Chile durante más de una década, el Black Sale se presenta como una instancia estratégica.

“Fue creado específicamente para permitir que los chilenos puedan darse un ‘gustito’ y acceder a oportunidades luego de la carga económica del temido mes de marzo”, explicaron desde la empresa.

Desde la organización también destacaron que “Black Sale busca democratizar la participación de todas las empresas, sea cual sea su tamaño, entregando oportunidades para publicar sus ofertas y mostrar nuevos productos”.

Las marcas interesadas en ser parte de esta tercera edición pueden postular en el mismo sitio web oficial, donde ya se están habilitando los espacios comerciales.