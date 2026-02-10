“Sin pena ni gloria”: Tarotista adelanta un oscuro panorama para estos 3 humoristas en Viña 2026

La cuenta regresiva para el Festival de Viña del Mar 2026 ya comenzó, y los shows de humor siguen generando expectativa.

Esta vez, fue la tarotista María Yubitza Ortubia, conocida como la “Reina del Tarot”, quien anticipó un escenario desafiante para algunos de los comediantes que se presentarán en la Quinta Vergara.

Al principio habló de Pastor Rocha, quien actuará el viernes 27 de febrero, Ortubia fue clara: “Al inicio habrá unos chistes que van a incomodar, luego se tendrá que regular y empezará a cambiar la rutina”.

Según explicó en el programa Hay que decirlo, de Canal 13, Rocha llegaría con más de una rutina preparada, y si la primera no engancha, aplicaría un “plan B” sobre la marcha.

La tarotista también advirtió que Rocha buscará provocar de entrada: “Está preparado para generar polémica. Los chistes del inicio serán para el knock-out, pero no logrará el éxito que espera”. Según sus cartas, el humorista pasará “sin pena ni gloria”, pese a tener claras intenciones de triunfar.

En cuanto a Esteban Düch, Ortubia fue aún más enigmática: “Le sale el diablo. Algo va a pasar esa noche (...) viene un ambiente tenso, pero lo sabrá revertir, va a ser complejo, no va a ser tan sencillo”, señaló.

La tarotista proyecta un inicio complejo, pero una salida airosa para el extranjero radicado en Chile: “La va a terminar mucho mejor de cómo la empezó, tiene que tener temple de cero”.

“Ella no va a encantar al público. La va a tener un poco más difícil”, dijo en cierto punto del diálogo con el panel, en referencia a Piare con P. “Ella está ahí y el público está de espaldas, eso es lo que me muestra el tarot”, añadió.

En la vereda del éxito mencionó a otros nombres. Por ejemplo, señaló que Stefan Kramer triunfará pese a tener una rutina que sería bastante tradicional y sin riesgos.

A Rodrigo Villegas, histórico miembro de El Muro, también le irá bien. “Él está muerto de miedo”, lanzó Ortubia.

Asskha Sumathra dominará al público. “Ella va a marcar un hito en la Quinta Vergara. No va ser tan solo un show, va a hacer show, espectáculo, va a jugar mucho en el escenario”, describió.