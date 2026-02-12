Urgencia en la TV chilena: Reconocido periodista sufrió un infarto y fue trasladado de emergencia / suman bhaumik

El periodista Patricio Mladinic Centurione, reconocido conductor de ITV Noticias, fue internado el martes 11 de febrero tras sufrir un infarto, según confirmó el equipo de prensa del canal regional ITV Patagonia.

El comunicador fue trasladado de urgencia a la Clínica Red Salud Magallanes, donde recibió atención médica inmediata.

Posteriormente fue derivado al Hospital Clínico de Magallanes, donde permanece internado y en constante monitoreo.

Desde el canal magallánico informaron que Mladinic está estable, en reposo y con evolución favorable, mientras se le realizan exámenes para continuar con su proceso de recuperación. La familia del periodista también se pronunció, valorando el afecto recibido en las últimas horas. “Cada mensaje ha sido una motivación importante en este momento”, señalaron.

Asimismo, desde ITV Patagonia agradecieron la preocupación del público y destacaron el respaldo constante de su audiencia. También aseguraron que seguirán entregando información oficial sobre su estado de salud.

Finalmente, expresaron su confianza en que Patricio Mladinic podrá retomar sus funciones pronto y volver a acompañar a los televidentes en su labor informativa diaria desde Punta Arenas.

“Pronta recuperación a don Patricio”, “Es tan buena persona…lo queremos mucho" y “Patito un abrazo y que Dios lo bendiga”, fueron algunas reacciones de la audiencia.