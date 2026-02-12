;

Urgencia en la TV chilena: Reconocido periodista sufrió un infarto y fue trasladado de emergencia

La situación fue informada por ITV en un comunicado, luego de numerosas consultas y muestras de preocupación.

Javier Méndez

Urgencia en la TV chilena: Reconocido periodista sufrió un infarto y fue trasladado de emergencia

Urgencia en la TV chilena: Reconocido periodista sufrió un infarto y fue trasladado de emergencia / suman bhaumik

El periodista Patricio Mladinic Centurione, reconocido conductor de ITV Noticias, fue internado el martes 11 de febrero tras sufrir un infarto, según confirmó el equipo de prensa del canal regional ITV Patagonia.

El comunicador fue trasladado de urgencia a la Clínica Red Salud Magallanes, donde recibió atención médica inmediata.

Posteriormente fue derivado al Hospital Clínico de Magallanes, donde permanece internado y en constante monitoreo.

Revisa también:

ADN

Desde el canal magallánico informaron que Mladinic está estable, en reposo y con evolución favorable, mientras se le realizan exámenes para continuar con su proceso de recuperación. La familia del periodista también se pronunció, valorando el afecto recibido en las últimas horas. “Cada mensaje ha sido una motivación importante en este momento”, señalaron.

Asimismo, desde ITV Patagonia agradecieron la preocupación del público y destacaron el respaldo constante de su audiencia. También aseguraron que seguirán entregando información oficial sobre su estado de salud.

Finalmente, expresaron su confianza en que Patricio Mladinic podrá retomar sus funciones pronto y volver a acompañar a los televidentes en su labor informativa diaria desde Punta Arenas.

“Pronta recuperación a don Patricio”, “Es tan buena persona…lo queremos mucho" y “Patito un abrazo y que Dios lo bendiga”, fueron algunas reacciones de la audiencia.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad