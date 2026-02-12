Colo Colo ha tenido un duro comienzo de temporada. Los albos perdieron en el debut frente a Deportes Limache y el sábado pasado lograron una sufrida victoria ante Everton.

Tras el duelo contra el conjunto viñamarino, salió a la luz un video de Arturo Vidal dando instrucciones al borde de la cancha tras haber sido reemplazado.

👑🔥🤟 ¡Lo vivió con mucha pasión!



Arturo Vidal, fiel a su estilo, estuvo al borde de la cancha dando instrucciones a sus compañeros, y así celebró la conquista de Yastin Cuevas que le dio el triunfo a #ColoColo.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 9, 2026

El registro generó varias reacciones en redes sociales, donde algunos destacaron la pasión que muestra “King” durante los partidos, pero hubo otros que criticaron esta conducta del volante.

Uno de los que comentó este episodio fue Roberto “Tomatín” Rojas, exportero y bicampeón del fútbol chileno con la Universidad de Chile (1999 y 2000).

El otrora guardameta compartió el video de Arturo Vidal en una historia de Instagram y escribió: “Qué mal va a terminar este capítulo”.