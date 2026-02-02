Este fin de semana se disputó la primera fecha de la Liga de Primera 2026, la cual estuvo cargada de polémicas en gran parte de los partidos.

Uno que no ocultó su enojo por los hechos ocurridos en este estreno del torneo nacional fue Claudio Borghi, quien en su rol de comentarista en ESPN afirmó que “el campeonato chileno es una vergüenza”.

“Los tres equipos grandes no tuvieron una presentación. El público no tuvo presentación oficial en Chile. Vamos a un estadio donde juega el equipo más popular sin gente, con un rendimiento horripilante”, comenzó enumerando las situaciones que no le gustaron el exjugador y entrenador de Colo Colo.

“Estoy de acuerdo con Daniel Garnero: hay arbitrajes que retrasan el juego. Se comen todas las acciones que pasan en la cancha, compran todo”, agregó sobre el nivel del referato, aludiendo a las quejas del entrenador de Universidad Católica tras el empate ante Deportes La Serena.

Por último, estalló contra la violencia vivida en el puntapié inicial de la Liga de Primera entre Universidad de Chile y Audax Italiano. “Después vemos un estadio hermoso como el Nacional, con mucha gente, donde hay incendios; no se sabe si sigue o si se suspende el partido. Hoy puse el partido de Everton con Unión La Calera y no hay gente”, cerró el “Bichi” Borghi.